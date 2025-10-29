Durazzo (ALB), Celine Ludovica Delia è la nuova Campionessa Europea Junior di pesistica
Celine Ludovica Delia, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, conquista il titolo di Campionessa continentale junior nella categoria fino a 53 kg in occasione dei Campionati Europei di pesistica che si sono svolti a Durazzo (ALB) il 28 ottobre.
L’atleta dei Vigili del fuoco alza 85kg nella prova di strappo e 104kg nella prova di slancio per un totale di 189kg, polverizzando i precedenti record italiani junior di slancio e di totale.
La ventenne veronese, seguita in pedana dal C.R. Sebastiano Corbu, tecnico del G.S. VV.F. Fiamme Rosse e direttore tecnico della nazionale italiana, entra in gara nello strappo per ultima con 83 kg, piazzandosi subito davanti alle avversarie: prova a tenerle testa la spagnola Malen, che rilancia con 84 kg, ma l’Azzurra è brava a tenere nervi saldi. Non va il secondo tentativo a 85 kg, ma sale benissimo la stessa misura alla terza prova.
Nello slancio l’iter si ripete: l’atleta dei Vigili del Fuoco entra in gara con convinzione ma la troppa sicurezza la porta a sbagliare la girata. Perfetti invece i 104 kg sollevati con padronanza in seconda prova mentre la terza, a 110 kg, con ormai la corona in testa, non vanno, ancora una volta per ‘colpa’ della girata.
Per Celine un totale di 189 kg, medaglia d’oro davanti alla greca Stratoudaki con 183, e alla spagnola Malen con 182 kg.