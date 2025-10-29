Emicrania episodica ed endometriosi: scoperto un meccanismo comune

Spread the love

L’emicrania episodica e l’endometriosi hanno un meccanismo biologico comune. È quanto ha scoperto un team di ricercatori dell’Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ift), con la collaborazione della Fondazione Santa Lucia IRCCS e dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’. Il gruppo di ricerca ha individuato alcuni marcatori dell’infiammazione che collegano le due patologie, aprendo la strada a nuovi approcci terapeutici. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation.

“Il nostro studio fornisce prove biologiche dell’esistenza di un meccanismo infiammatorio condiviso tra emicrania episodica ed endometriosi”, spiega Valerio Chiurchiù, ricercatore del Cnr-Ift e responsabile del Laboratorio di risoluzione dell’infiammazione presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS. “Lo studio ha misurato nel sangue di un gruppo di donne i livelli di tre molecole legate all’infiammazione (TNF-alfa, IL-1 beta e IL-6), confrontando i risultati tra chi soffriva di emicrania episodica, endometriosi o entrambe le patologie. È emerso che le donne con emicrania episodica presentano già valori più alti di queste molecole rispetto ai soggetti sani, ma che nelle pazienti colpite da entrambe le malattie i livelli di IL-1 e IL-6 sono ancora più elevati. Questo risultato suggerisce che le due condizioni possano amplificare a vicenda i processi infiammatori presenti nell’organismo”.

https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-13883