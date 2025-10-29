Eur, il Municipio IX al centro del confronto sul futuro del territorio
Prosegue il percorso “Il Municipio IX si trasforma”, il ciclo di incontri pubblici promosso dal Municipio Roma IX Eur per raccontare i cambiamenti e i progetti del territorio. Dopo gli appuntamenti al Laurentino e a Spinaceto, lunedì 27 ottobre sarà la volta dell’Eur, con una giornata di confronto aperta a cittadini, istituzioni, mondo produttivo, culturale e scolastico.
«È un nuovo appuntamento sulla scia delle giornate già svolte al Laurentino e a Spinaceto – spiega la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo –: un incontro pubblico, concreto e trasparente per tenere insieme radici, numeri e responsabilità e costruire con tutte e tutti il futuro dell’Eur».
La giornata prenderà il via alle 8:30 con gli accrediti, seguiti alle 9:30 dal dialogo “Il futuro dell’EUR nelle sue radici” con Francesco Rutelli e Giuseppe Cerasa. A seguire, l’intervento “L’EUR al centro” della presidente Di Salvo e, alle 10:15, “EUR smart city” con Giuseppe Roma.
Dalle 10:30, spazio ai dati e alle analisi con le schede degli interventi dal 2022 a cura del direttore Mario Sica, i punti degli assessori municipali Paola Angelucci, Luisa Laurelli, Ludovica Tranquilli e Manuel Gagliardi, e l’intervento di Salvatore Monni.
La sessione “Interventi programmati” vedrà la partecipazione degli assessori capitolini Monica Lucarelli, Eugenio Patanè, Massimiliano Smeriglio e Maurizio Veloccia, delle presidenze di commissione Erica Battaglia e Giovanni Caudo, e dei rappresentanti di Eur Spa, Comitato Italiano Paralimpico, Convention Bureau Roma e Lazio, Museo delle Civiltà, Ama, Polizia di Stato e dell’Istituto Leon Battista Alberti. Il buffet è previsto alle 13:30.
