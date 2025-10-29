Fiamme in un appartamento alle Badie: intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Momenti di paura la mattina del 28 ottobre, poco prima delle 11 per un incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Fermi, alle Badie. Immediato l’allarme con i vigili del fuoco che sono subito intervenuti con le squadra. Il 118 ha inviato delle ambulanze che hanno soccorso otto persone per aver inalato del fumo. Per tutti segni di intossicazione ma fortunatamente niente di grave anche se per precauzione alcune di loro sono state portate al Santo Stefano. La polizia municipale ha poi chiuso la strada per consentire in sicurezza le operazioni dei soccorritori. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, l’appartamento in cui si sono sprigionate le fiamme sarebbe abitato da alcuni cittadini di origine cinese, almeno uno dei quali sarebbe agli arresti domiciliari. I vigili del fuoco dovranno ora ricostruire le cause che hanno fatto divampare il rogo. Il condominio dove si è sviluppato l’incendio è di cinque piani.

