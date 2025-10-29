Fonti Gaza, oltre 100 morti nei raid di Israele

Spread the love

ANSA – La protezione civile e gli ospedali di Gaza gestiti da Hamas affermano i raid israeliani, avvenuti durante la notte e questa mattina prima del ripristino del cessate il fuoco, hanno ucciso più di 100 persone in tutta la Striscia, tra cui diversi bambini.

“Almeno 101 vittime sono state portate in ospedale, tra cui 35 bambini e diverse donne e anziani, a seguito dei raid israeliani in meno di 12 ore”, afferma Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia, che opera come forza di soccorso sotto l’autorità di Hamas.

Il bilancio – riporta Times of Israel – è confermato da un conteggio dell’Afp dei rapporti dei sanitari di 5 ospedali a Gaza.