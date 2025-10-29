mercoledì, Ottobre 29, 2025
Ultimo:
cronacaInternazionale

Fonti Gaza, oltre 100 morti nei raid di Israele

Il Faro
Spread the love

ANSA – La protezione civile e gli ospedali di Gaza gestiti da Hamas affermano i raid israeliani, avvenuti durante la notte e questa mattina prima del ripristino del cessate il fuoco, hanno ucciso più di 100 persone in tutta la Striscia, tra cui diversi bambini.
    “Almeno 101 vittime sono state portate in ospedale, tra cui 35 bambini e diverse donne e anziani, a seguito dei raid israeliani in meno di 12 ore”, afferma Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia, che opera come forza di soccorso sotto l’autorità di Hamas.

Il bilancio – riporta Times of Israel – è confermato da un conteggio dell’Afp dei rapporti dei sanitari di 5 ospedali a Gaza.

Potrebbe anche interessarti

Ameglia, rogo in un rimessaggio di barche: indagini dei pompieri

Il Faro

VIDEO – Scossa di terremoto 4.5 a Catania. Paura, ma niente danni

Il Faro

Gregoretti, digiuno per Salvini, social scatenati, Andrea Scanzi: ‘Infinita baracconata

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *