Il Prefetto di Catania, S.E. dott. Pietro Signoriello visita il Comando dei Vigili del Fuoco di Catania

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nella mattinata di oggi, S.E. il Prefetto di Catania, dott. Pietro Signoriello, è stato in visita istituzionale al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania.

S.E. il Prefetto è stato accolto dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, dott. ing. Felice Iracà, dai funzionari tecnici e logistico-gestionali e dal personale in servizio.

Nel corso della visita si è svolto un incontro con tutto il personale presente e con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

È stato un prezioso momento di dialogo e di confronto sui temi legati alla sicurezza del territorio, al benessere dei soccorritori e di tutto il personale, sullo sfondo della migliore collaborazione tra i vertici istituzionali e le rappresentanze sindacali.

Nel corso dell’incontro, il Comandante, ha illustrato a S.E. il Prefetto, la proposta di realizzazione della nuova Sede Centrale (necessità già portata all’attenzione dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) in un’area presente in zona Nesima recentemente oggetto di una delibera della giunta comunale di Catania che prevede la possibilità di costruire una nuova sede più funzionale ed efficiente di quella esistente in via Cesare Beccaria, oramai datata e con spazi ampiamenti insufficienti per la più funzionale gestione delle sempre più complesse e impegnative problematiche emergenziali.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da S.E. il Prefetto di Catania al fine di mantenere un costante e proficuo rapporto con gli Uffici e le strutture operative presenti sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia e la coesione tra le diverse componenti dell’Amministrazione pubblica ed, in particolare, del sistema di risposta alle emergenze.