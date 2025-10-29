Incendio nella notte, distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti: “Atto vile che ci mette in ginocchio”

Spread the love

Un incendio ha distrutto sette mezzi della raccolta dei rifiuti. Il rogo è divampato alle 23:30 di lunedì 27 ottobre a Castelnuovo di Porto, provincia nord di Roma, in via Montefiore. Un veicolo è riuscito a non essere investito dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e i carabinieri. Al momento le cause dell’incendio sono imprecisate. Il comune di Castelnuovo di Porto, in una nota, ha detto: “A causa di un grave incendio divampato nella notte, che ha distrutto i mezzi della società Ekorec, incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, oggi la raccolta non potrà essere effettuata. L’unico servizio garantito – è stato aggiunto – è il ritiro dei pannolini”. L’amministrazione comunale, è stato sottolineato, “è in contatto con la società per valutare le soluzioni alternative e il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”.

Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto, ha così commentato: “I mezzi dell’Ekorek, che svolgono il servizio della raccolta porta a porta, sono andati distrutti. Sono stati completamente incendiati. Questa mattina non riusciamo a garantire il servizio. Questo è un atto vile, che ci ha messo in ginocchio sia noi che la ditta. Non ci sono mezzi disponibili, se non un piccolo veicolo con il quale i ragazzi cercheranno di ritirare i pannolini. E’ un atto di una gravità infinita, non sappiamo le motivazioni”.