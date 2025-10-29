VIDEO – Media: coloni attaccano villaggio in Cisgiordania. Rubio lascia Israele, raggiungerà Trump in Qatar

Spread the love

L’esercito israeliano ha condotto un attacco di precisione nella regione di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, contro un terrorista dell’organizzazione terroristica Jihad islamica che stava pianificando un imminente attacco terroristico contro le truppe dell’esercito israeliano”, ha precisato l’esercito in un comunicato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando ai giornalisti alla sua partenza da Israele, non ha fatto riferimento diretto all’attacco, ma ha osservato che gli incidenti sono frequenti all’indomani di un cessate il fuoco. “Ogni notte porta con sé nuove sfide per mantenere la pace. Ne siamo consapevoli, ma riteniamo anche di aver compiuto enormi progressi negli ultimi 12 o 13 giorni”, ha dichiarato.

L’esercito israeliano ha dichiarato che continuerà le sue operazioni a Gaza ”per eliminare qualsiasi minaccia immediata” contro le sue truppe.

Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza è salito a 68.519, con altri 170.382 feriti dall’inizio del conflitto tra Hamas e Israele il 7 ottobre 2023, secondo quanto riferito sabato dalle autorità sanitarie di Gaza in una dichiarazione. Nelle ultime 24 ore, gli ospedali dell’enclave hanno accolto 19 morti e sette feriti, mentre sono stati recuperati 15 corpi, aggiunge la dichiarazione. La prima fase dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, entrato in vigore il 10 ottobre, prevede il ritiro delle truppe israeliane dalla città di Gaza, da Rafah, da Khan Younis e dal nord di Gaza, lo scambio di ostaggi e prigionieri e la riapertura di cinque valichi per gli aiuti umanitari. Nonostante il cessate il fuoco, secondo le autorità sanitarie dall’11 ottobre almeno 93 palestinesi sono stati uccisi e 324 feriti a Gaza.

