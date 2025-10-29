Metro C, cancellati dalla legge di bilancio 50 milioni per i lavori. Patané: “Si colpisce Roma”

Spread the love

n definanziamento di 50 milioni per la linea C della metropolitana di Roma. Il taglio, che ha fatto saltare dalla sedia l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané, si legge nero su bianco nelle tabelle allegate alla manovra 2026 che riportano l’elenco dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente.

“Vorrebbe dire colpire Roma”, ha sottolineato l’assessore. Che trova anche la sponda del vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, da cui arriva la frecciata al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, affinché “si occupi di questa cosa che evidentemente gli è sfuggita”.

Tagliati 50 milioni per la metro C

“Preoccupano i tagli per la metro C – sottolinea Patané – che impedirebbero di stipulare la convenzione con la stazione appaltante Roma Metropolitane, per il 2026. Vorrebbe dire colpire la Capitale. Esprimo inoltre preoccupazione, se fossero confermati, anche per i tagli ai fondi per l’acquisto del materiale rotabile, con contratti già stipulati”.

Nelle 36 pagine di tabelle, che spiegano, ministero per ministero, le risorse riprogrammate, rifinanziate o definanziate nella manovra 2026, spariscono 50 milioni per la metro C e 15 milioni per la linea M4 della metro di Milano. Ridotti di 15 milioni anche i finanziamenti per estendere la rete del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e la fornitura di treni.

Tra le voci relative al ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i due milioni in meno, sempre nel 2026, al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane.