Perde il controllo dell’Audi e si schianta contro le mura di Villa Trissino: la statua sfonda il parabrezza. Miracolato il conducente 70enne

VICENZA – Può dirsi miracolato il conducente dell’Audi A5 che oggi, martedì 28 ottobre, ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro il muro di Villa Trissino, la storica dimora Cinquecentesca sulla strada Marosticana a Vicenza. Lo scontro è stato violento al punto da spostare una delle colonne dei primi del 1900, facendo precipitare sul parabrezza della macchina una delle due statue della villa veneta. L’automobilista, un uomo di 70 anni, è rimasto incredibilmente illeso, ma è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per i relativi accertamenti.

I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con la prima partenza, hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’intervento. Sul posto anche la polizia locale, che ha eseguito i rilievi di competenza e regolato la viabilità.

L GAZZETTINO