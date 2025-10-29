mercoledì, Ottobre 29, 2025
“Persone armate”, polizia arriva e spara ma erano soldati in esercitazione: un ferito e imbarazzo in Germania

Molto imbarazzo in Germania dove una mancanza di comunicazione tra forze dell’ordine e militari è sfociata in uno scontro a fuoco tra polizia ed esercito culminato col ferimento di un soldato. L’episodio mercoledì pomeriggio nei pressi di Erding, nell’Alta Baviera. Qui alcune persone avevano chiamato la polizia allarmate per la presenza di persone pesantemente armate in zona. Gli agenti sono subito accorsi e alla vista di un uomo armato di fucile mitragliatore, hanno sparato colpendolo. Solo così hanno scoperto che in realtà era un soldato della Bundeswehr  in esercitazione con i colleghi in zona.

