“Pesanti bombardamenti su Gaza”: Netanyahu strappa con Hamas e ordina gli attacchi sulla Striscia. Cessate il fuoco a rischio

Hamas ha compiuto violazioni del cessate il fuoco concordato a inizio mese a Sharm-el-Sheikh.

Oggi il Times of Israel ha riportato che dei militanti avrebbero colpito con armi da fuoco un convoglio militare di truppe dello Stato Ebraico in movimento a Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza. Notare che il Times ha dichiarato apparent, presunto, il fatto che questi attacchi potessero rappresentare una violazione del cessate il fuoco, come a stemperare le tensioni.

Inoltre, Netanyahu contesta ad Hamas lungaggini e ritardi nella consegna dei corpi degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 e deceduti durante la prigionia. Questo combinato disposto ha spinto il primo ministro a ordinare “attacchi immediati e potenti nella Striscia di Gaza” dopo quella che è stata ritenuta una violazione ulteriore del cessate il fuoco. La realtà, come abbiamo scritto, è più complessa e quantomeno le violazioni possono essere imputate sia a Israele che ad Hamas.

