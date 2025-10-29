mercoledì, Ottobre 29, 2025
Ultimo:
cronaca

Predappio, tornano i saluti romani

Il Faro
Spread the love

Oltre mille – 700 per la Questura – i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma.

Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani.  Nonostante l’invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del “presente”. Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del duce, quest’anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore.

https://tg24.sky.it/cronaca/2025/10/26/predappio-saluti-romani-raduno

Potrebbe anche interessarti

Terremoto in Argentina, scossa di magnitudo 6.6

Il Faro

Ravarino, a fuoco 300 rotoballe di fieno

Il Faro

Vigili del fuoco volontari di Bondone in azione nel lago d’Idro per recuperare un pilota di parapendio. Soccorsi anche sulla Marzola

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *