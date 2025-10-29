VIDEO – Vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto a Catania: intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

29 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per domare un vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto, non distante dal faro cittadino.

A causa della presenza di materiale plastico una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando visibile da diverse zone della città.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno evitato che l’incendio si propagasse in aree ed edifici circostanti.

In supporto alle squadre che hanno operato sono state inviate anche un’autobotte di rincalzo, un “carro schiuma” e una ulteriore autobotte di grandi capacità della Protezione Civile locale.

Per la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia di Stato.

Le operazioni di minuto spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono in corso.