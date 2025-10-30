Giornata di relax per i componenti dell’associazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DIPARTIMENTALE
Un incontro conviviale con i Soci della Sezione Dipartimentale. La giornata come al solito è stata ooccasione per rinsaldare sempre più l’amicizia che lega il gruppo oltre che conoscere i progetti di quanto è in calendario operativo.
Oltre il piacere di stare insieme e’ stato motivo di iniziative da prendere in considerazione per il futuro. Stare insieme rafforza i nostri principi.
Il Presidente Roberto Sabella.