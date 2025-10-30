Spread the love

Si rinnova l’appuntamento con il Memorial Saverio Masi, che quest’anno giunge alla sua 19° edizione. La manifestazione, che unisce la beneficenza alla commemorazione per il pompiere morto nel 2006 in un incidente sul lavoro, è organizzata dal comitato Saverio Masi, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa e dal suo gruppo sportivo di canottaggio Billi-Masi insieme a UISP Pisa e consisterà in una camminata non competitiva, inclusiva e aperta a tutti. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down di Pisa.

Quest’anno il percorso è stato ampliato per renderlo ancora più interessante: solita passeggiata sulle Mura di Pisa (con mostra fotografica raffigurante le attività di soccorso dei Vigili del Fuoco di Pisa), attraversamento della Cittadella Galileiana con postazioni all’aperto per dimostrazioni ed esperimenti scientifici, conclusione del percorso nel Museo Nazionale delle Navi Antiche.

Appuntamento per domenica 23 novembre ore 9:30 alla sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. Partenza in gruppi scaglionati.

Costo dell’iscrizione: 5,00€. E’ possibile effettuare le iscrizioni nei seguenti punti:

Negozio RedRunning (Lungarno Gambacorti, 16);

il giorno 22 novembre dalle 10.00 alle 19.00 negli stand dei Vigili del Fuoco (in Borgo Stretto – davanti al negozio Borbonese, e dentro il Centro Commerciale Pisanova);

il giono della manifestazione dalle ore 8.00 alle 9.00

L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa ed è in collaborazione con Mura di Pisa, Musei Nazionali di Pisa, Museo degli Strumenti per il Calcolo-Ludoteca Scientifica.

https://www.turismo.pisa.it/eventi/Memorial-Masi-sulle-Mura-2025