Tamponamento a Savona: corriera contro auto, tra i feriti due persone con disabilità

Poco dopo le 14:30 di giovedì si è verificato un tamponamento tra una corriera e un’autovettura in via Braja a Savona. L’impatto ha devastato la vettura, al cui interno viaggiavano tre persone, tra cui due con disabilità.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Savona, intervenuti immediatamente, hanno trovato i due occupanti più gravi incastrati tra le lamiere. Con l’ausilio di attrezzature speciali, hanno collaborato con il personale del 118 per liberarli in sicurezza, dopo un’operazione resa complessa dalla posizione dei feriti.



Tutti e tre i passeggeri dell’auto sono stati stabilizzati sul posto e trasportati in codice giallo – condizione di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona. Non risultano feriti tra i passeggeri della corriera. I pompieri hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti, evitando rischi di incendio o perdite di carburante.

Tamponamento a Savona: corriera contro auto, tra i feriti due disabili con disabilità