giovedì, Ottobre 30, 2025
Ultimo:
cronaca

Tamponamento a Savona: corriera contro auto, tra i feriti due persone con disabilità

Il Faro
Spread the love

Poco dopo le 14:30 di giovedì si è verificato un tamponamento tra una corriera e un’autovettura in via Braja a Savona. L’impatto ha devastato la vettura, al cui interno viaggiavano tre persone, tra cui due con disabilità.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Savona, intervenuti immediatamente, hanno trovato i due occupanti più gravi incastrati tra le lamiere. Con l’ausilio di attrezzature speciali, hanno collaborato con il personale del 118 per liberarli in sicurezza, dopo un’operazione resa complessa dalla posizione dei feriti.

Tutti e tre i passeggeri dell’auto sono stati stabilizzati sul posto e trasportati in codice giallo – condizione di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona. Non risultano feriti tra i passeggeri della corriera. I pompieri hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti, evitando rischi di incendio o perdite di carburante.

Tamponamento a Savona: corriera contro auto, tra i feriti due disabili con disabilità – Primocanale.it – Le notizie aggiornate dalla Liguria

Potrebbe anche interessarti

Putin a Trump: “Kiev ceda il Donetsk”. Zelensky: “Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa”

Il Faro

Carro armato sbaglia mira e centra un allevamento di galline

Il Faro

La spedizione conta sul supporto delle Forze Armate italiane con 20 esperti di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, insieme a tre componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *