VIDEO – Liberato un neonato rimasto bloccato sotto un veicolo ribaltato in incidente

FORT WORTH, Texas — Si prevede che un neonato si riprenderà completamente dopo essere stato estratto da sotto un veicolo che si era ribaltato durante un incidente, hanno affermato venerdì le autorità dopo aver diffuso un video drammatico che mostrava le operazioni di soccorso lungo un’autostrada trafficata.

Gli agenti sono intervenuti sul posto giovedì mattina dopo aver ricevuto la segnalazione che il bambino e la madre erano stati sbalzati fuori dall’auto.

Le riprese della bodycam condivise venerdì sui social media dal dipartimento di polizia di Fort Worth mostrano un agente che corre verso l’auto ribaltata e inizia a cercare il bambino, mentre in sottofondo si sente una donna sconvolta che urla chiamando il suo bambino.

