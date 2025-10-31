venerdì, Ottobre 31, 2025
Aereo JetBlue precipita di colpo: 20 passeggeri in ospedale, paura in volo

Un volo JetBlue in partenza dal Messico e diretto al New Jersey ha effettuato giovedì un atterraggio di emergenza dopo aver subito un calo di quota, causando diversi feriti, secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea.

Il volo è atterrato a Tampa, in Florida, dove alcuni passeggeri sono stati trasportati in ospedale, ha dichiarato JetBlue in un comunicato.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dalla stessa compagnia aerea, il velivolo ha vissuto un calo repentino di altitudine durante il volo, che ha costretto il pilota a richiedere un atterraggio immediato. L’aereo è atterrato in sicurezza nello scalo di Tampa, dove i soccorsi sono scattati immediatamente. I passeggeri feriti sono stati trasportati in ospedale con contusioni e traumi dovuti all’improvvisa turbolenza.

Le verifiche sui sistemi elettronici e di navigazione dell’Airbus A320 sono attualmente in corso.

