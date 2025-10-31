 Camion cisterna si schianta contro un furgone – il conducente del mezzo resta incastrato tra le lamiere

Spread the love

E’ successo oggi, venerdì 31 ottobre, quando poco dopo le ore 10 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 349 Via Seconda Costo a Cogollo del Cengio per un incidente stradale tra un furgone ed un camion adibito al trasporto di benzina, fortunatamente scarico.

L’autista del furgone, rimasto incastrato all’interno del mezzo, è stato estratto dai vigili del fuoco di Schio e Vicenza giunti sul posto e trasportato dal 118 all’ospedale di Santorso.

Illeso il conducente del mezzo pesante.

Sul posto anche i carabinieri di Piovene Rocchette per ricostruire la dinamica dei fatti e per gestire la viabilità: il traffico è rimasto per ore completamente bloccato.

