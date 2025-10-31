Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco intorno alle 9,30 è stata allertata per un tamponamento frontale avvenuto sulla sopraelevata nei pressi dello svincoli di via Mare. In collaborazione con gli operatori del 118 si estraeva dall’abitacolo uno dei conducenti che veniva trasportato nel nosocomio sambenedettese. Si provvedeva inoltre alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Dal Comando di Ascoli Piceno

MALTIGNANO (AP) – INCIDENTE STRADALE

Poco prima delle 9 una squadra dei Vigili del fuoco della Centrale è intervenuta sul raccordo autostradale 11 tra le uscite di Castel di Lama e Maltignano per un tamponamento tra due auto, una delle quali si ribaltava. Gli operatori VF provvedevano ad estrarre il conducente di quest’ultima dopo che il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzarlo e per il quale disponeva il trasferimento in eliambulanza all’Ospedale regionale di Torrette. Successivamente si mettevano in sicurezza le vetture e l’intera zona incidentale.

Dal Comando di Ascoli Piceno

GROTTAMMARE (AP) – INCIDENTE STRADALE IN GALLERIA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 8:00 circa lungo l’autostrada A14, in direzione sud, per un’autobotte adibita al trasporto di gasolio ribaltata all’interno di una galleria.

Sul posto le squadre di San Benedetto del Tronto e Fermo stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale.

Dal Comando di Ascoli Piceno

SENIGALLIA (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 18:00 sulla SP19, Strada della Bruciata, per uno scontro tra due autovetture.

La squadra di Senigallia ha estratto due delle sei persone coinvolte, tra cui due minori e le ha affidate ai sanitari presenti sul posto, intervenuti con tre ambulanze. Successivamente è stata messa in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di rito.

Dal Comando di Ancona

