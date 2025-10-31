L’Accademia di Aerialist all’EurUna danza che conquista il podio ai Campionati del Mondo

Spread the love

Oltre le normali attività di fitness dello “Sporting Eur Area Fitness”, grazie ad un ampliamento degli spazi, è stata aperta l’Accademia di Aerialist ovvero tutte le attività legate alla danza aerea, cerchio, palo, tessuti, trapeze, amache ecc.

L’allenatrice, Marianna Gammacurta, ha costituito da qualche anno un gruppo agonistico dai corsi base e ha progressivamente portato avanti le ragazze verso i migliori risultati. Con il tempo è stato costituito un gemellaggio sportivo tra la società sportiva ALTO LIVELLO e la società sportiva GINNASTICA EUR che ha portato ancora più in alto l’asticella dei risultati programmati per i corsi base e, quindi, per la squadra agonistica.

CARLOTTA PIETRARELLI TALENTO IN ARRIVO CHE VEDREMO NEI PODI FUTURI.

REBECCA CARBONI 2° CLASSIFICATA al CAMPIONATO NAZIONALE POSA 2025 rappresenterà L’ITALIA NEL CAMPIONATO DEL MONDO 2025.

In particolare, le nostre atlete agonistiche hanno partecipato e vinto il campionato italiano IPSF 2025

ELISA BONTEMPI NELLA CATEGORIA SENIOR

GINEVRA SGROI NELLA CATEGORIA JUNIOR

Sono state convocate per rappresentare l’Italia al Campionato del Mondo che si è appena concluso in Argentina, dove è stato superato il record mondiale di punteggio e conquistato il 1° ed il 6° posto. Le ragazze continuano la preparazione per le prossime gare dove speriamo di mantenere il primato. L’Accademia procede con i corsi base ed avanzati per insegnare questa meravigliosa disciplina che attrae grandi e piccine e i nuovi spazi sono stati appositamente allestiti. Svolgere attività sportiva in un’epoca così segnata dall’isolamento elettronico e dei vari social media, è la nostra Mission con la quale cerchiamo di includere ogni difficoltà soggettiva e trasformarla in particolarità ed espressione sociale e sportiva. Non ci sono molte attività che hanno integrate sia la crescita umana che quella sportiva e di benessere psico fisico.

Per info 06 5040504 – 327 8815539