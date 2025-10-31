Martino di Lupari, tre automobili si sono scontrate provocando il ferimento di due persone.

Spread the love

Oggi 31 ottobre alle 5,50 i vigili del fuoco di Cittadella e di Castelfranco Veneto sono intervenuti per uno schianto lungo la Sr 53 all’altezza di via Castellana. Coinvolte tre auto. Tra le cause ora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando non si escludono l’eccessiva velocità, ma anche una manovra azzardata.

Una donna è stata estratta dalle lamiere per essere affidata al personale sanitario del Suem 118. Anche il secondo ferito, uscito autonomamente dal mezzo è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso poco dopo le 7. Dopo i primi accertamenti al pronto soccorsi di Cittadella i contusi sono stati dichiarati non in pericolo di vita. Come da prassi i coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto.