Maxi incendio nella zona industriale di Macchiareddu, in fiamme un centro rifiuti

Cagliari Un grosso incendio è ancora in atto dalla scorsa notte (31 ottobre) nella zona industriale di Macchiareddu, nel centro di riciclaggio di rifiuti in metallo West Recycling.

Le fiamme sono divampate poco prima della 1 e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale supportate da quelle del distaccamento portuale. L’intervento è ancora in atto per il definitivo spegnimento del rogo e la bonifica. (l.on)

