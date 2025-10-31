venerdì, Ottobre 31, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Maxi incendio nella zona industriale di Macchiareddu, in fiamme un centro rifiuti

Il Faro
Cagliari Un grosso incendio è ancora in atto dalla scorsa notte (31 ottobre) nella zona industriale di Macchiareddu, nel centro di riciclaggio di rifiuti in metallo West Recycling.

Le fiamme sono divampate poco prima della 1 e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale supportate da quelle del distaccamento portuale. L’intervento è ancora in atto per il definitivo spegnimento del rogo e la bonifica. (l.on)

Sassari, nasce la videosorveglianza partecipata: ecco come funziona

