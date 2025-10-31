venerdì, Ottobre 31, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Mezzo dei vigili del fuoco si ribalta durante un intervento sulla statale 106

Il Faro
Durante le operazioni di assistenza sul territorio, 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂𝗼𝗰𝗼 è finito per ribaltarsi: il fondo stradale reso scivoloso dal fango e dall’acqua ha fatto perdere aderenza al veicolo, provocando l’incidente.

Fortunatamente — secondo le prime informazioni — i soccorritori a bordo sarebbero riusciti a mettersi in sicurezza, ma la dinamica dimostra in pieno la criticità della situazione in corso sul tratto ionico.

