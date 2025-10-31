Mezzo dei vigili del fuoco si ribalta durante un intervento sulla statale 106

Spread the love

Durante le operazioni di assistenza sul territorio, 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂𝗼𝗰𝗼 è finito per ribaltarsi: il fondo stradale reso scivoloso dal fango e dall’acqua ha fatto perdere aderenza al veicolo, provocando l’incidente.

Fortunatamente — secondo le prime informazioni — i soccorritori a bordo sarebbero riusciti a mettersi in sicurezza, ma la dinamica dimostra in pieno la criticità della situazione in corso sul tratto ionico.