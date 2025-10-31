Un incendio devasta il China City Mall di Kumasi, distruggendo beni ed edifici
Un enorme incendio ha raso al suolo il nuovo centro commerciale China City Mall a Santasi, a Kumasi, distruggendo l’intera struttura e beni per un valore di migliaia di cedis.
L’inferno, iniziato giovedì 30 ottobre, ha travolto la struttura commerciale, lasciando dietro di sé una scena di gravi danni e di denso fumo visibile da diversi metri di distanza.
I funzionari del Ghana National Fire Service (GNFS) affermano che la causa dell’incendio non è ancora stata determinata, ma i rapporti preliminari suggeriscono che potrebbe essere iniziato nella parte posteriore dell’edificio prima di diffondersi rapidamente in tutto il centro commerciale.