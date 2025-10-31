Uomo cade in burrone, recuperato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti il 29 ottobre a Monterosso Calabro in C.da Risciardi per soccorrere un operaio che, durante i lavori di rifacimento del manto stradale, per cause non accertate, è caduto in un burrone fermandosi ad una profondità di circa 20 metri.

I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF) hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo stabilizzato su una barella toboga lo hanno riportato al piano stradale dove è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto.