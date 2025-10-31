venerdì, Ottobre 31, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Uomo cade in burrone, recuperato dai Vigili del Fuoco

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti il 29 ottobre a Monterosso Calabro in C.da Risciardi per soccorrere un operaio che, durante i lavori di rifacimento del manto stradale, per cause non accertate, è caduto in un burrone fermandosi ad una profondità di circa 20 metri.

I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF) hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo stabilizzato su una barella toboga lo hanno riportato al piano stradale dove è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto.

Potrebbe anche interessarti

Un deposito di legna e alcuni manufatti sono stati interessati da un incendio

Il Faro

Vasto incendio in località Mortilla e S. Caterina

Il Faro

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Avviso pubblicazione calendario accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale maggio-luglio 2021.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *