venerdì, Ottobre 31, 2025
Ultimo:
cronaca

Venezia, barca con tre pescatori affonda nella notte: salvati dai vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

L’intervento di salvataggio è avvenuto alle 2.30 di venerdì 31 ottobre a Riva degli Schiavoni, dove i pescatori erano finiti in acqua di fronte l’imbarcadero San Zaccaria.

re pescatori che erano affondati con la propria imbarcazione a Venezia sono stati salvati, alle prime ore di oggi venerdì 31 ottobre, dai vigili del fuoco. L’intervento è avvenuto alle 2.30 a Riva degli Schiavoni dove i pescatori erano finiti in acqua di fronte l’imbarcadero San Zaccaria.

Provvidenziale l’intervento dei pompieri giunti con due Autopompe Lagunari che hanno recuperato i tre uomini, insieme al personale sanitario del Suem 118.

La barca è stata poi ancorata su una bricola sott’acqua, in attesa di essere recuperata in giornata dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto.

https://www.nuovavenezia.it/cronaca/venezia-barca-affondata-tre-pescatori-salvati-vigili-fuoco-ln5dq32j

Potrebbe anche interessarti

Musei, Sangiuliano frena Sgarbi: “I direttori stranieri? Chi è bravo può restare”

Il Faro

VIDEO – Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli: gente in strada, sospesi i treni, evacuate scuole e università

Il Faro

Emanuela Orlandi, il Vaticano riapre il caso. Alì Agca: «Io pronto a fare rivelazioni con prove»

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *