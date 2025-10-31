VIDEO – Conselve, silos di soia in fiamme: pompieri impegnati per ore nello spegnimento

Spread the love

omeriggio movimentato il 30 ottobre al Consorzio Agrario in zona industriale per l’incendio in un silo per l’essiccazione dei cereali. Le fiamme si sono sviluppate dalla soia stoccata nel silos, per cause accidentali, in corso di accertamento.

È successo intorno alle 16.30 quando gli addetti dell’impianto hanno notato il fumo uscire da uno dei silos e dato l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autopompa e l’autoscala per domare le fiamme, nel frattempo il personale del Consorzio ha estratto dal silos la soia non intaccata dalle fiamme in modo da contenere i danni, rimasti comunque circoscritti all’area in cui si è sviluppato l’incendio e senza particolari conseguenze.

https://www.mattinopadova.it/cronaca/conselve-incendio-silos-consorzio-agrario–cvll6cxm