VIDEO – Incendio di capannone agricolo – Causa un fulmine abbattutosi sul capannone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Incendio in Viale Europa, Catanzaro – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto un capannone agricolo situato in viale Europa, nella zona sud-ovest del Comune di Catanzaro. Sul posto sono attualmente impegnate 10 unità dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da tre automezzi operativi e autobotti di supporto per il rifornimento idrico continuo.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.

Due persone hanno riportato ustioni di lieve entità e stanno ricevendo le cure del personale sanitario del Suem 118 presente sul luogo dell’intervento.

Le operazioni sono tuttora in corso.

—————————-

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 18:50 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta presso lo svincolo “Due Mari”, in direzione Lamezia Terme provenendo dal centro commerciale, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Citroën C5 e una Fiat Multipla.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i rispettivi conducenti, che fortunatamente non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, successivamente ripristinato al termine delle operazioni