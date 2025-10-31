VIDEO – TIR bloccato sul passaggio a livello travolto dal treno

Spread the love

Incidente ferroviario avvenuto a un passaggio a livello protetto a Meteren, in cui sono rimaste ferite cinque persone. Un treno si è schiantato contro un camion sul passaggio a livello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 al passaggio a livello sulla Bredestraat. Il video mostra il camion che attraversa il passaggio a livello, poi frena e fa retromarcia, apparentemente per evitare il traffico in arrivo. Il camion rimane bloccato dietro le sbarre che si chiudono e, pochi secondi dopo, viene investito da un treno.