venerdì, Ottobre 31, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIGASIO (VR) – frontale tra pullman e auto: una persona deceduta.

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 14:00 di oggi 30 Ottobre 3 mezzi e 10 operatori del Comando dei Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Trevenzuolo a Vigasio (VR) per un incidente frontale tra una vettura ed un pullman. Dopo l’urto la vettura è finita nel canale limitrofo ed è stata recuperata attraverso l’ausilio della gru e messa su strada, dove il personale del 118 ha accertato il decesso della conducente di 52 anni a seguito dell’impatto.
Sul posto personale della Polizia Locale per regolare la viabilità e per i rilievi.

Potrebbe anche interessarti

Incendio di abitazione – salvata un’anziana signora

Il Faro

Ricerca di persona

Il Faro

Peney-le-Jorat – Rogo in edificio agricolo: due feriti e 30 bovini morti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *