VIGASIO (VR) – frontale tra pullman e auto: una persona deceduta.

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 14:00 di oggi 30 Ottobre 3 mezzi e 10 operatori del Comando dei Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Trevenzuolo a Vigasio (VR) per un incidente frontale tra una vettura ed un pullman. Dopo l’urto la vettura è finita nel canale limitrofo ed è stata recuperata attraverso l’ausilio della gru e messa su strada, dove il personale del 118 ha accertato il decesso della conducente di 52 anni a seguito dell’impatto.

Sul posto personale della Polizia Locale per regolare la viabilità e per i rilievi.