Donna minaccia di gettarsi, salvataggio dei Vigili del Fuoco

LIVORNO — Un grande spavento ma, per fortuna, c’è stato anche il lieto fine. Sul ponte di Calignaia, lungo la strada litoranea del Romito nel territorio comunale di Livorno, una donna ha minacciato di gettarsi, dopo aver scavalcato la rete di protezione e aver percorso circa 15 metri sull’aggetto.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11,30 della mattinata di oggi, sabato 1° Novembre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che insieme al personale sanitario del 118 hanno cercato di tranquillizzare la donna, rimasta bloccata aggrappandosi alla rete.

Alla fine, la squadra dei Vigili del Fuoco, effettuando una manovra con le corde e utilizzando le tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale, è riuscita a scavalcare la recinzione in sicurezza, raggiungendo la donna per imbracarla. Una volta percorso a ritroso l’aggetto del ponte, la donna è stata messa in salvo e affidata ai soccorritori.

“Un gesto che riassume in modo esemplare il valore, il coraggio e la dedizione che contraddistinguono quotidianamente questo corpo – ha dichiarato il prefetto labronico Giancarlo Dionisi – ancora una volta i Vigili del Fuoco hanno dimostrato, con professionalità e umanità, di essere una presenza insostituibile a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini. Il loro impegno non conosce soste: nelle ultime settimane, anche di fronte alle emergenze legate alle alluvioni e agli incendi che hanno colpito il territorio provinciale, i Vigili del Fuoco hanno operato con abnegazione, competenza e spirito di sacrificio”.

