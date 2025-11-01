sabato, Novembre 1, 2025
Frontale in galleria lungo la Sp 510: morta una donna

Non ce l’ha fatta una delle persone coinvolte nel terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 510 sebina attorno alle 16. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, le ferite che ha riportato sono state troppo gravi e quando Vigili del fuoco e personale medico l’hanno raggiunta purtroppo non c’era più nulla da fare. 

La vittima è la 45enne Daniela Bratelli, ex capogruppo di maggioranza a Pompiano. La donna stava raggiungendo la Valcamonica per passare il fine settimana in montagna con la famiglia.

A seguito dello schianto frontale avvenuto nella galleria Pianzole il traffico lungo la strada è stato per lungo tempo bloccato.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/frontale-incidente-stradale-galleria-morto-sp510-eo2lf0gi

