sabato, Novembre 1, 2025
Vigili del fuoco

Incendio del capannone agricolo in Viale Europa a Catanzaro

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto un capannone agricolo situato in viale Europa, nella zona sud-ovest del Comune di Catanzaro. Sul posto sono attualmente impegnate 10 unità dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da tre automezzi operativi e autobotti di supporto per il rifornimento idrico continuo.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.

Due persone hanno riportato ustioni di lieve entità e stanno ricevendo le cure del personale sanitario del Suem 118 presente sul luogo dell’intervento

