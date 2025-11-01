Incidente la notte di Halloween: l’auto esce di strada e piomba nel fosso ribaltata. Ferita una donna, intrappolata nell’abitacolo

Spread the love

VICENZA – Grave incidente la notte di Halloween, fra 31 ottobre e 1° novembre, in viale del Sole alla periferia di Vicenza. L’automobile condotta da una donna è uscita di strada ribaltandosi nel fosso adiacente e intrappolando la conducente, rimasta ferita.

L’allarme è scattato poco dopo le 2 di sabato 1° novembre a causa dell’uscita di strada autonoma di una vettura, che all’altezza di una semicurva è piombata nel terreno sottostante finendo la sua corsa sottosopra. Una carambola violenta, nella quale la donna al volante è rimasta intrappolata nell’abitacolo. L’hanno estratta i vigili del fuoco intervenuti con l’autopompa, affidandola poi ai sanitari per il trasporto in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale per regolare la viabilità e condurre i rilievi che dovranno accertare la causa dell’incidente.

L GAZZETTINO