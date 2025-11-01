Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 5.00 sulla SS340 a Carate Urio intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale, autovettura contro mezzo pesante poi ribaltatasi sul fianco.

Mezzo pesante senza conseguenze, conducente auto illeso.

In posto squadra VVF della sede centrale di via Valleggio, 118 e Carabinieri

mercoledì – ore 13.15 circa si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente per soccorso persona a Porlezza sulla SS 340 dove un bambino classe 2018 è stato investito da una vettura in transito rimanendo bloccato sotto il veicolo.

I VVF prontamente intervenuti hanno liberato il piccolo che cosciente e collaborante è stato portato in codice giallo al Sant’Anna.

Sì segnala incidente stradale ore 21.55 all’interno della galleria Cernobbio SS340 Regina. All’interno di una vettura fuori controllo due

bimbi (10-6 anni ) e la madre trasportati H S. Anna cod. giallo

In posto VVF Como, 118 e Carabinieri