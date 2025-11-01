sabato, Novembre 1, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Maltempo su Crotone – interventi dei Vigili del Fuoco: Vigili del fuoco con ausilio di motopompe ed idrovore per aspirare acqua da villette allagate

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCOO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno coinvolto intensamente una parte della provincia, sono stati impegnati da questa mattina per diverse tipologie di interventi, quali alberi caduti, tombini saltati, allagamenti, recupero vetture, recupero persone in situazione di disagio per infiltrazione di acqua in abitazioni in più zone della provincia.
Al momento sono oltre trenta gli interventi effettuati e una decina ancora in fase di attesa. Le zone interessate dall’ondata di maltempo sono quelle sulla costa ionica soprattutto nella zona di Steccato di Cutro dove le strade della frazione erano totalmente allagate tanto da non distinguere le corsie percorribili. In tale zona anche un automezzo dei vigili del fuoco durante l’attività di soccorso e’ andato fuori dalla sede stradale inclinandosi su un lato fortunatamente senza nessuna conseguenza per gli uomini all’interno e con pochi danni al
Mezzo, recuperato successivamente da un’altra squadra Vvf con l’ausilio dell’autogru in dotazione.
Al momento si continua a lavorare per verifiche e allagamenti, ma con richieste che tendono verso L’ordinarietà

Potrebbe anche interessarti

Festività di Santa Barbara presso il Centro Polifunzionale Regionale di Lamezia Terme

Il Faro

Moto incontro del Motoclub Vigili del Fuoco – La manifestazione, giunta alla settima edizione, in programma sabato 6 settembre

Il Faro

Bayesian: vigili del fuoco al lavoro per evitare sversamenti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *