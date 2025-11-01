sabato, Novembre 1, 2025
Vigili del fuoco

“Porterò la fiaccola alle Olimpiadi”. Vigile del fuoco tra i tedofori. La missione del maratoneta che corre per solidarietà

C’è chi il fuoco lo spegne per mestiere, e chi – come lui – lo tiene acceso dentro. Luca Caneschi, 43 anni, vigile del fuoco e maratoneta, sarà uno dei tedofori che porteranno la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Una notizia arrivata quasi per caso, come un dono inatteso, ma che racchiude il senso della sua vita: passione, dedizione, servizio. “Porterò quella torcia come simbolo dei valori in cui credo”, dice con un sorriso che è insieme orgoglio e umiltà. Luca, presto sarai uno dei 10.001 tedofori delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Come hai saputo la notizia?

“È arrivata una mail ufficiale dal comitato Milano-Cortina. All’inizio ho pensato fosse uno scherzo. Poi ho capito che era tutto vero. È stata una gioia immensa. Non so ancora dove e quando correrò, ma sarà tra dicembre e gennaio, pochi giorni dopo la partenza della fiamma da Roma. Porterò il fuoco olimpico per qualche centinaio di metri, e per me ha un significato enorme”.

