sabato, Novembre 1, 2025
Un uomo è rimasto incastrato nell’oblò del camper nel quale voleva entrare

rimasto incastrato nell’oblò del camper nel quale stava cercando di entrare. L’insolita scena si è presentata stanotte davanti alla sede della protezione civile del VI Gruppo nella periferia est della Capitale. Notato un uomo bloccato sul tetto dell’autocaravan per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La richiesta d’intervento al 112 è arrivata nella nottata fra venerdì e sabato da via Gagliano del Capo, nella zona di Villa Verde, nel municipio delle Torri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco de La Rustica e le forze dell’ordine. 

Bloccato nell’oblò l’uomo – un italiano – è stato liberato dai pompieri e poi affidato alle forze dell’ordine. Fra le ipotesi quella del possibile ladro. Sul posto anche il proprietario del camper. 

