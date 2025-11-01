sabato, Novembre 1, 2025
Animalicronaca

VIDEO – I Vigili del Fuoco recuperano due cani scivolati lungo una parete rocciosa

I Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti giovedì sera a Casola Valsenio per il soccorso di due cani scivolati lungo una parete rocciosa.
Gli animali, rimasti bloccati in una zona impervia e irraggiungibile da terra, sono stati individuati grazie al nucleo SAPR, che ne ha monitorato la posizione tramite GPS.
Nella mattina di venerdì, con l’intervento dell’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, gli elisoccorritori hanno raggiunto e imbragato i cani, recuperandoli a bordo e trasportandoli in sicurezza al campo sportivo, dove sono stati riconsegnati ai proprietari in buone condizioni.

https://www.ravennawebtv.it/i-vigili-del-fuoco-recuperano-due-cani-scivolati-lungo-una-parete-rocciosa/

