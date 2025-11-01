sabato, Novembre 1, 2025
VIDEO – Nove morti e decine di feriti nella calca dei templi nell’Andhra Pradesh, in India

Almeno nove persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite sabato in seguito alla ressa di folla al tempio Swamy Venkateswara nel distretto di Srikakulam nell’Andhra Pradesh, riporta Azernews , citando i media internazionali.

La tragedia è avvenuta durante la celebrazione dell'”Ekadashi”, un importante evento religioso indù che attira grandi raduni di devoti. Le autorità hanno affermato che la calca è iniziata dopo il crollo di una griglia di ferro utilizzata per controllare le code, scatenando il panico tra la folla.

“Inizialmente, avevamo ricevuto segnalazioni di sette morti, ma altre due persone hanno perso la vita a causa delle ferite riportate”, ha dichiarato il funzionario distrettuale Swapnil Dinkar Pundkar. I servizi di emergenza sono ancora sul posto ed è stata avviata un’indagine sull’incidente.

