Aggiornato dopo 23 anni il tariffario dei Vigili del Fuoco volontari

Dopo oltre vent’anni, la Giunta provinciale ha approvato l’aggiornamento del tariffario dei servizi tecnici non urgenti dei Vigili del Fuoco volontari, rimasto invariato dal 2002.

Una decisione accolta con soddisfazione dal consigliere provinciale Claudio Cia, che ricorda come il tema fosse stato al centro della sua mozione n. 139 del 29 ottobre 2024. «Accolgo con soddisfazione questa decisione – afferma –. Si tratta di un provvedimento che va nella direzione che avevo indicato, segnalando la necessità di adeguare un tariffario ormai superato e di introdurre modalità di pagamento elettroniche per semplificare e rendere più trasparente la riscossione dei servizi».

L’aggiornamento, proposto dalla Federazione provinciale dei Vigili del Fuoco volontari e approvato dalla Giunta, tiene conto dell’aumento dei costi di gestione e delle mutate esigenze operative. Le nuove tariffe orarie per personale e mezzi sono ora allineate a quelle già riviste nel 2024 per il Corpo permanente.

