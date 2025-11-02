Alabama – Vigile del Fuoco licenziato dopo un tatuaggio sulla nuca: i superiori hanno subito notato il suo dettaglio

Spread the love

Il tema dei tatuaggi suscita sempre discussioni accese. Rappresentano un significato profondo o sono semplicemente un’invasione di inchiostro? La scelta di farsi un tatuaggio è personale, ma talvolta può portare a conseguenze inaspettate. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Kay’Ana Adams, una vigile del fuoco dell’Alabama, il cui tatuaggio ha scatenato una controversia significativa.

Kay’Ana Adams, vigile del fuoco proveniente dall’Alabama, si è trovata al centro dell’attenzione recentemente. Nel 2023, dopo soli nove mesi di servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Mobile, è stata licenziata. La motivazione ufficiale? Un tatuaggio che si era fatta nel giugno 2022, visibile sulla parte posteriore della testa.

Kay’Ana era convinta di non aver infranto alcuna regola, dato che la politica del dipartimento vieta esclusivamente i tatuaggi sul viso e sul collo. “Pensavo di averlo fatto in modo decoroso. Inoltre, secondo le norme, potevo coprirlo,” ha dichiarato. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per rimanere conforme, qualcuno ha presentato un reclamo riguardo al suo tatuaggio.

