domenica, Novembre 2, 2025
Vigili del fuoco

Incendio alle palazzine Ater. Due persone messe in salvo

Momenti di paura in via Mola Vecchia a Frosinone, dove nella mattinata di oggi, 2 novembre, è divampato un incendio in un appartamento del sesto piano, in una palazzina Ater.

Le fiamme e il fumo hanno reso necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che con l’autoscala hanno raggiunto il sesto piano e domato il rogo. Le due persone che si trovavano all’interno dell’appartamento sono state messe in salvo e affidate alle cure del 118.

