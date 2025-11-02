Spread the love

Momenti di paura in via Mola Vecchia a Frosinone, dove nella mattinata di oggi, 2 novembre, è divampato un incendio in un appartamento del sesto piano, in una palazzina Ater.

Le fiamme e il fumo hanno reso necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che con l’autoscala hanno raggiunto il sesto piano e domato il rogo. Le due persone che si trovavano all’interno dell’appartamento sono state messe in salvo e affidate alle cure del 118.

https://www.ciociariaoggi.it/news/frosinone/311836/incendio-alle-palazzine-ater-due-persone-messe-in-salvo.html