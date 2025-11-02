domenica, Novembre 2, 2025
Vigili del fuoco

Incendio in un’azienda di riciclo metalli a Brancaccio, intervento dei vigili del fuoco

Il Faro
Un incendio è divampato questa mattina in un’azienda che si occupa del ciclo dei metalli in via Ingham a Palermo nella zona industriale di Brancaccio.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per spegnere l’incendio. Sono in corso le verifiche per accertare le cause che hanno innescato le fiamme.

