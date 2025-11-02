Incidente a Nembro, muore un 34enne in un frontale con l’autopompa dei vigili del fuoco.

Spread the love

Uno schianto tra un’autopompa dei vigili del fuoco, che andavano a spegnere un incendio, e un’auto con cinque persone a bordo. L’incidente, nella mattinata di domenica 2 novembre tra Albino e Nembro, sulla provinciale 671 della Valseriana, è costato la vita al conducente dell’auto, un ragazzo di 34 anni.

La nota diffusa dal comando regionale dei Vigili del fuoco spiega che i pompieri stavano cercando di raggiungere Scanzorosciate per estinguere le fiamme in un capannone. Nel frontale, oltre al giovane che ha perso la vita, un vigile del fuoco è rimasto ferito, gli altri quattro occupanti dell’auto sono stati assistiti dal personale sanitario richiamato sul posto. In soccorso sono poi arrivate anche altre due squadre di pompieri, mentre la Polizia stradale è al lavoro per ricostruire l’accaduto.

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/25_novembre_02/nembro-muore-un-34enne-in-un-frontale-con-l-autopompa-dei-vigili-del-fuoco-stavano-andando-a-spegnere-un-incendio-00ea64ce-2ffc-46a2-badc-60a88a800xlk.shtml