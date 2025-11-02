domenica, Novembre 2, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Inferno di fuoco nella notte in viale Monastir, bruciano nove camion di una ditta di noleggio di piattaforme aeree

Il Faro
Intervento dei vigili del fuoco dopo le ore 2:30 della notte del 2 novembre, in viale Monastir a Cagliari, per un vasto incendio che ha coinvolto 9 automezzi in sosta, in un piazzale, di una ditta che tratta il noleggio di piattaforme aeree autocarrate.

Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Cagliari, che ha inviato sul posto squadre della sede centrale di viale Guglielmo Marconi. 

I vigili del fuoco dopo circa due ore di impegnativo lavoro per effettuare le operazioni di spegnimento, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti, per stabilire le probabili cause dell’incendio. Evitata la propagazione delle fiamme ad altri automezzi e a un capannone adiacente. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia di stato per gli adempimenti di competenza.

