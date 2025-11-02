Suv si schianta contro una volante della polizia, muore l’agente Aniello Scarpati. Rintracciato l’autista

Spread the love

È stato rintracciato e fermato all’ospedale Maresca di Torre del Greco il 28enne alla guida dell’auto che si è scontrata a fortissima velocità contro una volante della polizia nella notte, causando la morte dell’Aniello Scarpati e costringendo un altro agente – Ciro Cozzolino – a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Il giovane sarebbe stato al volante di una Bmw X4 presa a noleggio. A bordo con lui sarebbero state presenti altre cinque persone, tutte identificate. Cozzolino al momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva ed è in prognosi riservata.

La caccia ai pirati della strada ha seguito una traccia ben precisa: chiunque abbia impattato a quella velocità contro il veicolo delle forze dell’ordine non poteva essere rimasto illeso. Da qui la setacciatura di tutti i pronti soccorsi di Torre del Greco e dintorni. Una ricerca che aveva prodotto i suoi primi risultati quando gli inquirenti erano riusciti a individuare quattro persone che si erano fatte medicare nel corso della notte. I ricercati erano però riusciti a far perdere le loro tracce prima dell’arrivo degli investigatori. Il 28enne, invece, è stato sorpreso proprio all’ospedale Maresca, dove si trovava per farsi curare alcune ferite e per far controllare fratture al viso.

