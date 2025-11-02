Vigile del fuoco ferito sull’Etna per soccorrere un turista, la precisazione dei sindacati: “Non è caduto dall’elicottero”

Spread the love

A seguito del complesso intervento di ricerca e soccorso effettuato sull’Etna tra il 27 e il 28 ottobre, le organizzazioni sindacali Fns Cisl e Confsal vigili del fuoco intervengono per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e per rassicurare l’opinione pubblica. L’operazione ha portato in salvo un turista e ha visto un elisoccorritore dei vigili del fuoco rimanere ferito.

Le sigle sindacali comunicano con soddisfazione che il collega ferito sta bene e tornerà presto in servizio operativo presso il reparto volo di stanza all’aeroporto di Catania. La notizia positiva riguarda anche il turista soccorso, le cui condizioni di salute sono buone.

Nel comunicato, i sindacati smentiscono categoricamente le ricostruzioni imprecise circolate su alcuni media. Viene chiarito che l’elisoccorritore non è caduto dall’elicottero durante le operazioni. La dinamica corretta, spiegano, è che il vigile, una volta calato a terra con il verricello, è scivolato a causa del terreno particolarmente impervio e scosceso, reso ancora più insidioso dalla fitta vegetazione. Nonostante le ferite riportate, l’operatore è riuscito a raggiungere il turista e ha trascorso l’intera notte sul posto insieme agli altri soccorritori, in attesa del recupero aereo avvenuto la mattina seguente. “Nessuna tragedia è stata sfiorata”, sottolineano i sindacati, evidenziando che le operazioni si sono svolte in piena sicurezza e coordinamento.

L’intervento, durato quasi 20 ore consecutive, viene descritto come un esempio di perfetta sinergia tra i diversi corpi dello Stato e le associazioni di volontariato. Hanno operato fianco a fianco i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza, la marina militare, il personale del Cnsas e del 118.

Viene inoltre evidenziata l’alta professionalità dei vigili del fuoco, le cui competenze specialistiche in tecniche Saf (speleo alpino fluviale), in geolocalizzazione e l’impiego di mezzi avanzati come gli elicotteri si sono rivelate decisive per l’esito positivo della missione. L’intervento si è concluso con successo, concludono i sindacati, grazie alla collaborazione e alla dedizione di tutti gli operatori coinvolti, a conferma della solidità del sistema di soccorso nazionale.